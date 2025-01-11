Ankara'da Egzoz Patlatan Sürücü Cep Telefonuna Yansıdı
Ankara'nın Pursaklar mevkiinde seyir halindeki bir sürücünün arka arkaya egzoz patlatması, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, sürücünün trafik kurallarını hiçe saydığı anları ortaya koydu.
Ankara'da seyir halindeki aracıyla art arda egzoz patlatan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevreyolu Pursaklar mevkiinde meydana gelen olayda, bir sürücünün otomobiliyle ilerlediği esnada arka arkaya egzoz patladığı görüldü. Kuralları hiçe sayan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa