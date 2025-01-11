Ankara'da Egzoz Patlatan Sürücü Cep Telefonuna Yansıdı

Ankara'da seyir halindeki aracıyla art arda egzoz patlatan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevreyolu Pursaklar mevkiinde meydana gelen olayda, bir sürücünün otomobiliyle ilerlediği esnada arka arkaya egzoz patladığı görüldü. Kuralları hiçe sayan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ANKARA