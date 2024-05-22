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Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga

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Ankara'da EGO otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da EGO otobüsü şoförü ile yolcu arasında iddiaya göre yolculardan birisinin EGO şoförüne hakaret edip bıçak çekmesinin ardından tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi İstanbul Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 540 numaralı hatta çalışan 06 DTT 9919 plakalı EGO otobüsünün şoförü ve yolcu arasında gerginlik yaşandı. Otobüste bulunan yolculardan birisinin hakaret edip bıçak çekmesinin ardından EGO şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesinin ardından aşağı indirilen yolcu, otobüsün ön camına yumruk atarak EGO şoförüne yönelik hakaretlerine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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