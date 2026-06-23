Başkentte EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EGO'ya ait 505 numaralı yolcu otobüsü şoförü, önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anında otobüste olduğunu söyleyen Ümit Özyön, "Birkaç durak önce bindim. İki durak önce de başka bir beyefendi bindi ona yer verdim. Muhtemelen bir ticari araç aynasına bakmadan yola kırınca otobüsçü de ona vurmamak isterken vurdu, ağacı ve direği devirdi. Ama içeride tam bir can pazarı vardı. 7-8 tane bayan yerlerde yatıyordu. Çoğunu da ben tuttum. Şoför de şoktaydı. Onlar aşağıya indikten sonra ben de indim. Burada bir beyefendi yatıyordu onun üzerini örttüm. Daha sonra memur arkadaşlar geldiler. Ben bir beyefendiye yer verdim ama ölen kişi o muydu ve otobüsten düştü mü bilmiyorum. Şoför frene basınca bütün ayakta olan bayanlar benim üzerime geldi. Şoför yola olan hakimiyetini kaybetti" açıklamasında bulundu.

Kaza anını gördüğünü söyleyen İlhan Orhan da, "Bizim gördüğümüze göre otobüs, ufak binek arabayı solladı ve ardından toparlayamadı, ağaçlara, direğe vurdu buraya kadar geldi. Vallahi bir ölü var ama yaralının sayısını pek bilmiyorum ölen kişi arabadan mı fırladı yaya mı bilmiyorum ölen kişi ortalama 30-35 yaşlarındaydı erkekti. Biz telefon ettik hastaneye ambulansa, oradan polisle beraber geldiler. Otobüste bayağı bir yaralı vardı ticari araç şoföründe da bir şey yoktu, tamponu gitmiş, polis ifadesini alıyordu" dedi.

Bir diğer kaza tanığı Zeki Türkmen ise, "Benzin istasyonuna girmek isteyen beyaz hafif bir ticari araç sağ tarafa sinyal verdi fakat sağ tarafından gelen otobüsü fark etmedi. Veyahut fark etse de kurtaramadı. Ondan kaynaklı otobüste de bir savrulma meydana geldi. Savrulma neticesinde ağaca çarptı" ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı