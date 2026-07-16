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EGO otobüsünün iş yerine girdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan EGO otobüsü, önce telefon trafosuna çarpıp ardından bir iş yerine girdi. Kazada 7 kişi yaralanırken, 4 araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsünün caddedeki bir iş yerine girerek 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kaza, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarındaki telefon trafosuna çarpıp ardından bir iş yerine girmişti. Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale gelmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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