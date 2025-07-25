Ankara'da Eğlence Merkezi Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence merkezi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı eğlence mekanının sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri silahla ateş açarken, diğer taraf çalışanlarıyla birlikte sopa ve silahla karşılık verdi. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çatışmaya karıştığı tespit edilen 3 eğlence mekanı mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahla ateş açtıktan sonra mekan sahibi ve çalışanları tarafından darbedilerek yere düşen bir eğlence mekanı sahibine ateş açıldığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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