Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı

Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düşük yapan bir anne, üç çocuğunu evde bırakıp hastaneye gitti. Yangın çıkaran çocuklar komşular tarafından kurtarıldı.

Ankara'da düşük yapan anne çocuklarını evde bırakıp ameliyata gitti. Yalnız kalan çocukların evde yangın çıkardığı iddia edildi.

DÜŞÜK YAPAN ANNE HASTANEYE GİTTİ

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, düşük yapan anne, 3 çocuğunu evde yalnız bırakıp ameliyat için hastaneye gitti.

ÇOCUKLAR EVDE YANGIN ÇIKARDI

Anne ameliyattayken iddiaya göre evdeki çocuklardan biri yangın çıkardı. Komşuların durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşular tarafından evden çıkartılan çocuklar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekibi soğutma çalışmalarına devam ederken polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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