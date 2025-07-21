Ankara'da Düğün Esnasında Tabanca ile Yaralanmalar

Ankara'da tutukluk yapan tabancanın ateş almasını sonucu seken kurşunlar 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Selametli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalledeki düğüne gelen M.K., tutukluk yapan silahını kontrol etmek istedi. Bu sırada ateşlenen tabancadan seken kurşun M.K.'nın gözüne isabet etti. Yere düştüğü esnada tekrar ateşlenen tabancadan seken kurşun R.Ö.'nün ayağından vurulmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralılardan M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA