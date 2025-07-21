Ankara'da Düğün Esnasında Tabanca ile Yaralanmalar

Ankara'da Düğün Esnasında Tabanca ile Yaralanmalar
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir düğün sırasında tutukluk yapan tabancanın ateş alması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da tutukluk yapan tabancanın ateş almasını sonucu seken kurşunlar 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Selametli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalledeki düğüne gelen M.K., tutukluk yapan silahını kontrol etmek istedi. Bu sırada ateşlenen tabancadan seken kurşun M.K.'nın gözüne isabet etti. Yere düştüğü esnada tekrar ateşlenen tabancadan seken kurşun R.Ö.'nün ayağından vurulmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralılardan M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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