Ankara'da Drift Yapan Sürücü Facianın Eşiğinden Döndü
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaya yoğunluğunun bulunduğu caddede drift yapmaya çalışan sürücü, aracının kontrolünü kaybetti. Facianın eşiğinden dönen anlar kameraya yansıdı. Çevre esnafı, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.
Ankara'da yaya yoğunluğunun yoğun olduğu caddede 'drift' atmaya çalışan sürücü aracının kontrolünü kaybetti. Facianın eşiğinden son anda dönülen anlar ise kameraya yansıdı.
Elmadağ ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, Tofaş Şahin model aracıyla ilerleyen bir sürücünün, insan yoğunluğunun fazla olduğu zaman diliminde 'drift' atmaya çalıştığı görüldü. Sürücünün aracının kontrolünü kaybederek kaldırıma sürüklenmesi nedeniyle ise facianın eşiğinden dönüldü. Durumdan şikayetçi olan çevre esnaf ise ilçelerinde sürekli aynı durumun yaşandığını ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa