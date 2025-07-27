Ankara'da Drift Atan Sürücünün Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Ankara'da BMW marka aracıyla drift atan ve mahalle sakinlerini rahatsız eden sürücünün görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çukurambar Gençlik Merkezi binasının etrafında meydana geldi. İddialara göre, siyah BMW marka otomobilin sürücüsü, art arda drift atmaya başladı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün her gün sabah saatlerinde aynı bölgede drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği de iddia edildi. - ANKARA