Ankara'da Dolmuşa Arkadan Çarpma Kazası: Sürücü Yaralandı

Ankara'da dolmuşa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir otomobil, yolcu indirmek için duran dolmuşa arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mevlana Caddesi ile Samanyolu Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 PDE 16 plakalı dolmuş sürücüsü T.K., yolcu indirmek amacıyla aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 AUS 08 plakalı otomobil duramayarak dolmuşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.