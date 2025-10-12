Haberler

Ankara'da Dolandırıcılara Operasyon: 250 Bin Dolar Şüphelilerden Alındı

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtarak 66 yaşındaki bir vatandaşı dolandıran iki şüpheli, Plan Fanus operasyonu ile yakalandı. Dolandırıcılar, FETÖ soruşturması bahanesiyle 250 bin doları ele geçirmişti. Emniyet, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtarak 66 yaşındaki vatandaşı 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' söylemiyle dolandırarak 250 bin dolarlık vurgun yapan 2 şüpheli, 'Plan Fanus' operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisiyle iletişime geçti. Dolandırıcılar, vatandaşa ait kimlik bilgilerinin kullanılarak FETÖ terör örgütüne para toplandığını söyleyerek, banka hesabında bulunan parayı dolara çevirip kapıya gelen görevliye teslim etmesini istedi. Daha sonra ise şüpheliler, parayı teslim almak için gelecek olan ekiplerin parola olarak kendisine 'kale' diyeceğini iletti ve kendisinin de 'sancak' diye cevap vermesini söyledi. Mağdur vatandaş, talimat doğrultusunda bankadan çektiği 250 bin doları evine gelen kişilere teslim etti. Olayın ardından devreye giren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Plan Fanus' adı verilen operasyon ile şüphelilerin kiralık araçla Gaziantep'e kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, muhtemel kaçış güzergahlarını belirleyerek otoyol üzerinde tedbir aldı. Bunu üzerine şüpheliler Gaziantep istikametinde seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen 250 bin dolar ise 66 yaşındaki vatandaşa teslim edildi.

"Polis para istemez"

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olayın ardından vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Polis para istemez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı aralıksız mücadele sürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
