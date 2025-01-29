Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ankara'da apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızılcahamam'ın Yenice Mahallesi'nde yer alan 3 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından durum kontrol altına alınırken, patlama sırasında evde bulunan 70 yaşındaki H.K.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Şiddetli patlama nedeniyle daireden sökülen parçalar çevreye dağılırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA