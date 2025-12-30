Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa