Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

