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Ankara'da Dairede Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

Ankara'da Dairede Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, doğalgaz patlaması iddiaları da gündeme geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi 1656. Cadde'deki bir apartman dairesinde çıktı. Duman yükseldiği ihbarı üzerine Siteler İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca iddiaya göre dairede doğalgaz patlaması da yaşandığı öne sürüldü. Binada doğalgaz akışının tedbir amaçlı olarak kesildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Doğan Yılmaz, sabah saatlerinde bir gürültü duyduğunu belirterek, "İtfaiyeleri falan görmüşler, kalktık baktık her yer cam içinde. Temizlendi ama aşağısı daha temizlenmedi" diye konuştu. Yangının çıkış sebebini bilmediğini dile getiren Yılmaz, "Yangın olduğunu duyuyoruz, marketçiye sordum o da aynısını söyledi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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