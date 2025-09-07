Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evden yayılan kötü koku, mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

ÇÖP EVDEN YAYILAN KOKU MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Vatandaşların iddiasına göre, 5-6 yıldır biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit ediyor. Kötü kokudan rahatsın olan komşular, evde yaşayan yaşlı kadının ruh sağlığının yerinde olmadığını ve yaşlı kadının bahçelerine zarar verdiğini ileri sürdü. Çevredeki komşuların şikayeti üzerine yetkililere başvurduklarını ifade eden mahalle muhtarı Akgül Tabak, hem evin temizlenmesi hem de yaşlı kadının tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"GELDİĞİMİZDE MANZARA GERÇEKTEN BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinden kendisine defalarca şikayet geldiğini belirten Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, "Mahallemizin şikayeti üzerine Derbent Sokak'taki kötü kokan eve geldik. Geldiğimizde manzara gerçekten bizi çok şaşırttı. Ayağımıza poşetler giyerek, maskelerimizi takarak evin çevresine zor girdik. Kapıya vurduk, kimse açmadı. Mahalle sakinlerimiz burada yaşayan vatandaşımızın aklı dengesi yerinde olmadığını söylüyorlar. Her yerde kötü kokularla, sineklerle, karşılaştık. Buradaki yaşayan ablamızı bir an önce kontrol altına alınması ve çevrenin temizliğinin yapılması gerektiğini yetkili mercilerimize talep ediyorum. Sesimizi duyun, gerçekten mahalle sakinlerimiz çok zor durumda. Buranın bir an önce temizlenmesi ve teyzemizin hastanede tedavi edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

"ETRAF GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ PİSLİK İÇİNDE"

Çöplük evden yayılan kokudan dolayı camlarını açamadıklarını ve evde yaşayan yaşlı kadının çocuklara saldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Şimşek, "Bu kötü kokan binanın arka komşusuyum. Kötü kokan evde bir engelli vatandaşımız var. Yetkili yerlere şikayette bulunduğumuz halde bir çözüm bulunamadı. Son çareyi mahalle muhtarımıza başvurmakta kaldık. Onun sayesinde zabıta ekipleri, polis ekipleri gelip bir inceleme yaptı burada. Çok pis ortamda yaşıyoruz. Sağa sola saldırıyor çocuklara karşı dışarıda duş alıyor yaşlı kadın. Etraf gördüğünüz gibi pislik içinde. Bir an önce yetkililerimizden, devlet yetkililerinden bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.