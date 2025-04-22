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Ankara'da Çocuklar Parktaki Ağacı Ateşe Verdi

Ankara'da Çocuklar Parktaki Ağacı Ateşe Verdi
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir grup çocuk, parkta bir ağacı ateşe vererek görüntülendi. Çocuklar, işledikleri suçun farkında olmadan eğlendikleri anları kayda aldı.

Ankara'da bir grup çocuğun parktaki ağacı ateşe verdikleri anı kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Emel Baykuş Parkındaki ağaçlardan biri, parktaki kalabalık çocuk grubu tarafından ateşe verildi. Yanan ağacı kayda alan çocukların işledikleri suçun farkında olmadan eğlendikleri anlar ise anbean kameraya yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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