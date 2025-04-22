Ankara'da Çocuklar Parktaki Ağacı Ateşe Verdi

Ankara'da bir grup çocuğun parktaki ağacı ateşe verdikleri anı kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Emel Baykuş Parkındaki ağaçlardan biri, parktaki kalabalık çocuk grubu tarafından ateşe verildi. Yanan ağacı kayda alan çocukların işledikleri suçun farkında olmadan eğlendikleri anlar ise anbean kameraya yansıdı. - ANKARA