Ankara'da Çocuk Parkı Yangını: İki Çocuk Suçlandı

Ankara'da Çocuk Parkı Yangını: İki Çocuk Suçlandı
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Mamak ilçesinde bir çocuk parkında iki çocuğun yaktığı iddia edilen yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir çocuk parkının 2 çocuk tarafından yakıldığı iddia edildi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, parkta ateş yakan 2 çocuk oyuncakların kısa sürede tutuşmasına sebep oldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken ölü ya da yaralanın olmaması sevindirdi. Polis ekibi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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