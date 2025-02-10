Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Ankara'da Cinnet Geçiren Anne, Üç Çocuğunun Bileklerini Kesti

Ankara'da Cinnet Geçiren Anne, Üç Çocuğunun Bileklerini Kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren bir anne, 3 çocuğunun bileklerini keserek iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A.D. adlı kadın, henüz belirlenemeyen sebepten evde cinnet geçirerek A.S.D. (10), M.A.D. (7) ve A.B.D. (12) adlı çocuklarının bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve M.A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dışarıdan ses geldiğini ve kavga olduğunu düşünen komşu Nevzat Çetin, "Bir tane kırmızı montlu çocuk vardı, yeğeniymiş. 'Abi dedi o katil, öldürdü dedi.' O esnada bizim komşuyla eve çıktık. Eve çıktım çocuğun bir tanesinin bileğini kesmiş böyle. Bilek elden ayrılacak konuma gelmiş. İki tanesi yatıyordu. 3 çocuğu vardı. Oğlu engelli. Onun boynunu da kesmiş. Kendimi kaybettim yani. Başkası yoktu evde. Elinde bıçak varmış, bıçağı buraya atmış" diye konuştu.

Ailenin yeni taşındıklarını belirten Çetin, "3-4 aylık, kiraya yeni geldiler. Biz daha fazla tanımıyoruz da kocası çok iyiydi. Çocuklarını götürüyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyordu biz görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
img

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
img

"Evli erkeklerle birlikte olurum" dedi, savunması daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.