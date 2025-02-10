Ankara'da Cinnet Geçiren Anne, Üç Çocuğunun Bileklerini Kesti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A.D. adlı kadın, henüz belirlenemeyen sebepten evde cinnet geçirerek A.S.D. (10), M.A.D. (7) ve A.B.D. (12) adlı çocuklarının bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve M.A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dışarıdan ses geldiğini ve kavga olduğunu düşünen komşu Nevzat Çetin, "Bir tane kırmızı montlu çocuk vardı, yeğeniymiş. 'Abi dedi o katil, öldürdü dedi.' O esnada bizim komşuyla eve çıktık. Eve çıktım çocuğun bir tanesinin bileğini kesmiş böyle. Bilek elden ayrılacak konuma gelmiş. İki tanesi yatıyordu. 3 çocuğu vardı. Oğlu engelli. Onun boynunu da kesmiş. Kendimi kaybettim yani. Başkası yoktu evde. Elinde bıçak varmış, bıçağı buraya atmış" diye konuştu.

Ailenin yeni taşındıklarını belirten Çetin, "3-4 aylık, kiraya yeni geldiler. Biz daha fazla tanımıyoruz da kocası çok iyiydi. Çocuklarını götürüyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyordu biz görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA