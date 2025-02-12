Ankara'da Cezaevinden Firar Eden Şahıs Kızılcahamam'da Yakalandı

Ankara'da Ayaş Cezaevi'nden firar eden bir şahıs, polis ekipleri tarafından Kızılcahamam'da saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 suç dosyasından ceza alarak Ayaş Cezaevine konulan A.A isimli şahıs, 10 Şubat'ta tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Kızılcahamam Emniyet güçlerine gelen bilgi üzerine araştırma yapan polis ekiplerinin yürüttükleri çalışmada şahsın Kızılcahamam Karşıyaka Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Konu ile ilgili arama kararı alınarak polis ekiplerinin yaptığı aramada şahıs gizlendiği evde yakalandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.A., işlemlerin akabinde tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA