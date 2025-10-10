Ankara'da Boya Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Elmadağ ilçesinde bir boya dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 20'ye yakın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 20'ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa