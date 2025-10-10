Haberler

Ankara'da Boya Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmadağ ilçesinde bir boya dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 20'ye yakın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 20'ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

3 golle kazandılar, Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

3 golle kazandılar, Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.