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Ankara'da Boya Atölyesinde Çatı Yangını

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir boya atölyesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Boya atölyesinde çatı yangını böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesi siteler de bir boya atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler Mobilya Sanayii Akçakale 2 sokakta bulunan 4 katlı bir boya atölyesinin çatı katında çıktı. 4 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, atölye içerisinde bulunan işçileri uyararak dışarı çıkmalarını sağladılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

Ankara'da Boya Atölyesinde Çatı Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN - 3.Sayfa
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