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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı
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Ankara'da ev hapsinde olan Servet Bozkurt, boşanma aşamasındaki eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdükten sonra arkadaşı Hasan Şahin'i de bıçaklayarak İstanbul'a kaçtı. İki cinayetin zanlısı yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ankara'da ev hapsi cezasında olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra İstanbul'a kaçan zanlının yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Olay, 21 Kasım sabahı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde medyana geldi. Alınan bilgilere göre, azmettirme suçundan dolayı geçtiğimiz aylarda ev hapsine çarptırılan Servet Bozkurt (47), aynı evde yaşadığı ve arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt'u bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ayağındaki elektronik kelepçeyi kıran Bozkurt, tekel bayisi işleten ve arkadaşı olduğu düşünülen Hasan Şahin'in (49) yanına gitti. Şahin'i de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öldüren Bozkurt, araçla İstanbul'a kaçtı. İstanbul Emniyeti tarafından Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araçtaki İ.E.A. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında aynı ilçedeki bir otelde sakladığını belirlenen Bozkurt da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilen zanlının buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Saldırıya uğrayan kişinin boynunda bıçak saplanmış halde duruyordu"

Hasan Şahin'in ölümü ile ilgili konuşan tanıklardan Cengiz Önal, "Dükkanımdan dışarıya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Jandarmaya ve sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Saldırıya uğrayan kişinin boynunda bıçak saplanmış halde duruyordu. O sırada yanına gidemedim. Daha sonradan vefat ettiğini öğrendik. İhbarımız üzerine bölgeye ekipler geldi. İncelemelerde bulundular" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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