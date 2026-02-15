Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

Ankara'nın Haymana ilçesinde Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Konuşma sırasında yanındaki silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini, daha sonra kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.