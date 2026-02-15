Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.
- Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir'i Ankara'nın Haymana ilçesinde sokakta silahla vurarak öldürdü.
- Serdar Hakbilir, eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
Konuşma sırasında yanındaki silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini, daha sonra kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.