Ankara'da bir kişiyi yaralayan şahıs polis ekiplerine yakalanmamak için başına silah dayadı

ANKARA - Ankara'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis ekiplerini görünce başına silah dayaması mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde Bentderesi Dolmuş Durakları içerisinde M.A. isimli şahıs N.A.'yı silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan N.A. hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri olayı yağma suçundan aranması olan M.A.'nın işlediğini tespit etti. Olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan M.A.'yı arama çalışmalarına başladı. Ekipleri ilk olarak şahsın Etlik semtinde tespit edilen ilk adresi kontrol etti. Kaçan M.A. saat 17: 00 sıralarında General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde elinde 2 adet tabanca ile bulundu. Fener Yolu sokağına giren şahıs polislerin dur ihtarına karşılık bir silahı kafasına diğer silahı ise polis ekiplerine doğrultarak karşılık verdi. Başında silah dayalı vaziyette yürüyerek adresine kadar takip edilen şahıs ile müzakereler başladı. İkna çabalarına karşılık vermeyen M.A. başına ateş etti. Bölgede bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan M.A. kurtarılamayarak vefat etti. Olay mahallelide kısa süreli paniğe neden oldu.