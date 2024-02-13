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Ankara'da bayrak asan vinç yan yattı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bayrak asma çalışması yapan vinç yan yattı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da bayrak asan vinç yan yattı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bayrak asma çalışması yapan vinç yan yattı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Seçim çalışması nedeniyle bayrak asma çalışması yapan 06 ECK 043 plakalı vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Sepette bulunan görevliler yara almazken, vinç operatörü durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atatürk Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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