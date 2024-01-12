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Ankara'da bataklığa saplanan eşek kepçeyle kurtarıldı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bataklığa saplanan bir eşek, Akyurt Belediyesi ekiplerinin yardımıyla kepçenin ucuna bağlanan halatla kurtarıldı.

Ankara'da bataklığa saplanan eşek, kepçenin ucuna bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan eşeği gören vatandaşlar, eşeği bataklıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Mesafenin uzaklığından dolayı eşeğe ulaşamayan vatandaşlar, Akyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kepçe sevk edildi. Belediye ekipleri, kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla eşeği battığı yerden çıkardı. Ardından eşek sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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