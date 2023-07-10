Başkent'in göbeğinde başıboş sokak köpekleri 2 kişiyi hastanelik etti

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan Şevket K. ve Mehmet Y.'ye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Derin ısırıklar sebebiyle yaralanan Mehmet Y. ile Şevket K., köpeklerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı: