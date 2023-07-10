Üye Girişi
Haberler
Başkent'in göbeğinde başıboş sokak köpekleri 2 kişiyi hastanelik etti

Başkent'in göbeğinde başıboş sokak köpekleri 2 kişiyi hastanelik etti

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başıboş sokak köpekleri yoldan geçen 2 kişiye saldırdı. Vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan şahıslar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan Şevket K. ve Mehmet Y.'ye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Derin ısırıklar sebebiyle yaralanan Mehmet Y. ile Şevket K., köpeklerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı:

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokak Köpeği Ankara 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

serdar Yılmaz :

Bu belediyeler ne iş yapar bu Başıboş sokak köpeklerini neden toplamazlar..Ne Münih te Ne Paris te Ne Amsterdam da Ne Stokholm de Ne de Londra da yani Gelişmiş Ülkelerin büyük şehirlerin hiçbirinde böyle Saçmalık göremezsiniz.. Beceriksiz Belediye Başkanlarını seçmek bizim işimiz...

Cevap Yaz022Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title