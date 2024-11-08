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Ankara'da Babaanne-Dede Tarafından Kaçırılan Çocuk 8 Gün Sonra Ailesine Kavuştu

Ankara'da Babaanne-Dede Tarafından Kaçırılan Çocuk 8 Gün Sonra Ailesine Kavuştu
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde babaannesi ve dedesi tarafından kaçırılan 1.5 yaşındaki Muhsin Coşkun, 8 gün sonra ailesine teslim edildi. Olay sonrası yaşananlar ve ailenin duyguları paylaşıldı.

Ankara'da gelinleriyle husumetli oldukları için babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve 8 gündür haber alınamayan 1.5 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

İddialara göre, 30 Ekim'de Polatlı ilçesinde Sıla Coşkun'un kayınbabası M.C. (58) ile kayınvalidesi H.C. (46), akrabaları M.D. (32) isimli kadınla birlikte torunlarını görmek istediklerini söyleyerek gelini ile oğlu Özgürcan Coşkun'un yaşadığı eve geldi. Husumetli oldukları gelinlerini darp edip kardeşini öldürtmekle tehdit eden M.C. ile H.C., 1.5 yaşındaki torunları Muhsin Coşkun'u alarak evden ayrıldı. Olayın ardından şikayette bulunan Coşkun çiftinin 8 gündür haber alınamayan çocuğu bulunarak anne ve babasına teslim edildi.

Anne Coşkun, eşinin ailesinin kendisini istemediği için bu olayın yaşadığını söylerken, eşi Özgürcan Coşkun ise babasının torununun geleceğinden endişe ettiği için bu hareketleri sergilediğini ifade etti. Sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı belirtilen Muhsin Coşkun'un bir süre psikolojik tedavi göreceği öğrenildi.

"Ona kavuşmak hayal gibi"

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sıla Coşkun, "8 gün sonunda çocuğuma kavuştum, çok mutluyum. Dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğünden arayarak çocuğumu teslim aldıklarını ve bana vereceklerini söylediler. Çocuğumu kimin getirdiğine dair bir bilgi verilmedi henüz bana. Sadece Eskişehir'den getirildiğini duydum. Çocuğum beni ilk gördüğünde tanımadı, ağlamaya başladı. Geceyi de biraz zor geçirdik. Bir süre psikiyatri süreci görecek. Hastanede kontrolleri olacak. Çok zor bir süreçti. Ona kavuşmak hayal gibi. Çok şükür şu anda yanımda ama bugünleri unutmayacağız. Oğlumun sağlığında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ruhsal olarak biraz etkilenmiş, onu da atlatacağız" dedi.

"Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor"

Ailesine kırgın olduğunu belirten Özgürcan Coşkun ise, "Ailem benim ilerleyen zamanlarda eşimden ayrılacağımı düşünüyor. Babam da bu yüzden torununa bir şey olmasın, ortada kalmasın ve geleceği garanti altına alınsın diye böyle bir şey yaptı. Herhangi bir kötü amacı olmadığını ben de biliyorum ama aradan geçen bir zaman var. Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor. Çocuğuma kavuşunca mutlu oldum. Çocuğumun kimin yanında kaldığını, hangi ortamlarda kaldığını bilmiyordum. Keşke olaylar bu noktaya kadar gelmeseydi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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