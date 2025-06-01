Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi

Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir AVM'deki marketten aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş, güvenlik görevlileri tarafından darp edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaş, bir AVM'de yer alan marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi.

REDDEDİLİNCE AYNI ÜRÜNDEN BİR TANE DAHA ALDI

AVM çalışanlarının ürünün başka şubeden alındığını, diğer mağazadan değişim yapılması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş aynı üründen o mağazadan bir tane daha alarak bozuk olan ürünü iade etmek istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Bunun üzerine vatandaş ve AVM çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olaya müdahale eden AVM'nin güvenlik görevlileri, aldığı ürünü iade etmek isteyen vatandaşı darp etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken, darp edilen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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