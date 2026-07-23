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Ankara'da boş arazide çıkan yangın tren istasyonuna sıçradı

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Ankara Sincan'da boş arazide yakılan atıklardan çıkan yangın, yan taraftaki Sazpınarı Tren İstasyonu'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da boş arazide yakılan atık maddelerden çıkan yangının yan taraftaki tren istasyonuna sıçraması paniğe neden oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Sincan'da bir arazide yakılan atık maddelerin kontrolsüz tutuşması nedeniyle çıkan yangın yan taraftaki Sazpınarı Tren İstasyonuna sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın vatandaşların panik olmasına neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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