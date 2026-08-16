Sincan'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden bina sakinleri, olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı