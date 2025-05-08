Ankara'da Apartmandan Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir şahsın kendi ayakkabısını bırakarak girdiği apartmandan başka birine ait ayakkabıları çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan ayakkabılar hakkında şikayette bulunuldu.
Ankara'da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahsın kendi ayakkabısını dışarıda bırakarak girdiği apartmandan ayakkabı çalarak çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bir şahıs kendi ayakkabısını çıkararak bir binaya girdi. Binadan F.Ö.'ye ait olan ayakkabıları giyerek dışarı çıktı. Ayakkabılarının çalındığını fark eden F.Ö. şahıs hakkında Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa