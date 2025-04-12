Ankara'da Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'daki apartman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor
ANKARA - Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa