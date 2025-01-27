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Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi
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Keçiören ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 8 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 8 kişi dumandan etkilendi.

Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Kangal Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki atıl dairede iddialara göre elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartman sakinleri de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiden 6'sı olay yerinden tedavi edilirken 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye nakledildiği belirtildi.

"Her tarafı duman sarmıştı"

Olay anını anlatan Erol Öztürk, "Bağırma seslerine uyandım. Ne olduğuna bakmak istedim. Her tarafı duman sarmıştı. Aşağıdaki arkadaşlarımız binayı terk etmemiz gerektiğini söyledi. İtfaiyeyi aradık. Ekipler geldi ve yangını söndürdü. Yangın kullanılmayan kapıcı dairesinde çıkmış. Birkaç arkadaşımız dumandan etkilenmiş. Onlara da müdahale ediyorlar. Birkaçının da durumu kötü, kontrol altındalar" dedi.

"Camdan aşağıya atladık"

Mağdurlardan Osman Eroğlu ise, "Bir ses geldi, baktım içeride duman var. Camdan aşağıya atladık. Çocuklarımı yanıma aldım. Aşağı indik. Durumu ciddi olan yok. Biz dumandan 4 kişi etkilendik. Binada da 28 daire mevcut toplam 30'a yakın kişi etkilendi olaydan. Komşuların çoğu içerde kalmıştı. Herkes cama çıkmıştı. 5-6 tane ambulans geldi, dumandan etkilenenleri hastaneye götürdü. Çok ciddi bir şey yok. Çocuklarımdan birini aşağıya atmak zorunda kaldım. Diğerinin de tişörtünü ağzımdan tutarak camdan aşağı indirdim. İçerde ölebilirdik. Binada sadece biz kalmışız" diye konuştu.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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