Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın

Ankara'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edildi. Alevler apartmanı sarmadan kontrol altına alınırken, neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA