Haberler

Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın

Ankara'da Apartman Dairesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebi henüz belirlenemedi, ancak can kaybı yaşanmadı.

Ankara'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edildi. Alevler apartmanı sarmadan kontrol altına alınırken, neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.