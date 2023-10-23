Ankara'da Alkollü Kişi Balkondan Düşerek Yaralandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, evinin balkonundan düşerek yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
??????? Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde birinci kattaki dairenin balkondan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenice Mahallesi Yenice Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen U.Y, evinin balkonundan bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri geldi.
Ev eşyalarını birinci kattaki dairenin balkondan atmaya başlayan U.Y, bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan U.Y'nin balkondan düşmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa