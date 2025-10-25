Haberler

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da iddiaya göre bir süredir haber alınamayan ve ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 ve 16 yaşındaki kız çocukları, 112'yi arayarak alkol kullandıktan sonra rahatsızlandıklarını söyledi. Parkta baygın olarak bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise entübe edildi.

Ankara'da kayıp olarak aranan ve kullandıkları alkollü içkiden dolayı zehirlendiği iddia edilen 14 ve 16 yaşındaki kız çocuklarından biri hayatını kaybederken, entübe edilen diğer çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ALKOL İÇTİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

İddiaya göre, ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.

Ankara'da Alkollü İçki Zehirlenmesi: 14 ve 16 Yaşındaki Kızlar Arasında Kayıp ve Ölüm

ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ ENTÜBE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri çocukları parkta baygın halde buldu. Ambulansla hastaneye sevk edilen kız çocuklarından H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet

Trabzonspor, Galatasaray'ın koltuğuna göz dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.