Ankara'da Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki Anatolium AVM'de husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, kavgada kesici alet kullanan şüphelileri gözaltına aldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde aralarında husumat bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 6 Ağustos tarihinde saat 16.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Anatolium AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan A.S. ve E.S. isimli şahıslar ile K.Ş., E.Ş. ve K.A. isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine AVM'ye polis ekipleri geldi. Kavgada K.A., A.S. tarafından 'sallama' olarak tabir edilen bıçakla kolundan yaralandı. E.S. ise, K.Ş. tarafından sırtının ve karın bölgesinin 4-5 yerinden kesici aletle yaralandı. 2 yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, şüpheliler kavgada kullandıkları kesici aletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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