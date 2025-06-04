Ankara'da Akran Zorbalığı: Bıçakla Darp Edilen Çocukların Saldırısı Kamerada

Ankara'da Akran Zorbalığı: Bıçakla Darp Edilen Çocukların Saldırısı Kamerada
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Ankara'da bir grup erkek çocuğun, husumet yaşadıkları akranlarını tuzağa düşürerek bıçakla darp ettikleri iddia edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis, 5 çocuğu yakalayarak adli işlem başlattı.

Başkent'te akran zorbalığı kamerada: Bıçak çekip öldüresiye darp ettikleri akranlarının videolarını böyle kayda aldılar

ANKARA - Ankara'da çoğunluğunu 18 yaşından küçük erkek çocukların oluşturduğu bir gurubun, husumet yaşadıkları yaşıtlarını tuzağa düşürerek öldüresiye darp ettikleri iddia edildi. Gerçekleştirdikleri saldırıları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan çocukların söz konusu görüntülerde bıçak kullandıkları da görüldü.

Keçiören'de yaşları 18'in altında olan bir grup erkek çocuğunun, problem yaşadıkları yaşıtlarını konuşma bahanesiyle tuzağa düşürerek darp ettikleri ileri sürüldü. Tekme, tokat ve yumruklarla dövdükleri akranlarına bıçak da çeken çocukların, kayda aldıkları saldırılarını da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Birçok çocuğu mağdur ettikleri öğrenen gruba yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekiplerince 5 çocuğun yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ekiplerin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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