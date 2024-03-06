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TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada otobüs sürücüsü tutuklandı

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Ankara'da kızlarının nikahından dönerken Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda indikleri otobüsten karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili otomobil sürücüsü ve otobüs şoförü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara'da kızlarının nikah törenine katıldıktan sonra Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten inen 5 kişi, karşıdan karşıya geçtikleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve otobüs şoförü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOBÜS OTOYOL KAVŞAĞINDA İNDİRDİ

Ankara'daki kızları Sıla Okur'un 2 Mart'ta nikah törenine katılan Okur ailesi, nikah törenin ardından bindikleri otobüsten 3 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında indi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy(68), Şükrü Okur(48), Melek Okur(44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11)'a Edirne istikametinde Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobilin çarpası sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti.

SÜRÜCÜ VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından, otomobil sürücüsü Soner Kurt ve aileyi TEM otoyolunda bırakan otobüsün şoförü Ufuk Alkan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin hakimliğe sevk edilen sürücü Soner Kurt ve otobüs şoförü Ufuk Alkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtköy Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tolga Babacan:

Sürücünün sucu ne Otobanda yayanin isi ne Sorumlu Otobüs Söförü Oda rica kurbani olmusdur

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Tutankamon Hoca:

olayı soğutmak icin tutuklandı etki tepki olmasın diye karşı taraf büyük bir acı yaşıyor vee sağlıklı düşünmesi cok zor tutuklayıp 1 aya cıkartırlar

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

araba sürücüsünün ne günahı var.

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kadir mermertaş:

dediğinize katılıyorum orası otoban saat 00:1 olunca hızda önemli

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Yıldırım YILDIZ:

Sürücünün ne günahı var otobanda olmuş kaza , sürücü bu yapılan karşısında belki işsiz kalacak böyle bir karar olabilir mi ? Eninde sonunda suçsuz diyerek bırakacağınız bir kararda neden tutukluyorsunuz ben anlamadım açıkçası .

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Yıldırım YILDIZ:

Uzun yol otobüslerinde yetki şoförde değildir ! Muavin yetkilidir dur der durur , bu yoldan der o yoldan gider şoför , babamda yıllarca bu meslekteydi .

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