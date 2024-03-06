TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada otobüs sürücüsü tutuklandı

Ankara'da kızlarının nikah törenine katıldıktan sonra Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten inen 5 kişi, karşıdan karşıya geçtikleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve otobüs şoförü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOBÜS OTOYOL KAVŞAĞINDA İNDİRDİ

Ankara'daki kızları Sıla Okur'un 2 Mart'ta nikah törenine katılan Okur ailesi, nikah törenin ardından bindikleri otobüsten 3 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında indi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy(68), Şükrü Okur(48), Melek Okur(44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11)'a Edirne istikametinde Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobilin çarpası sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti.

SÜRÜCÜ VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından, otomobil sürücüsü Soner Kurt ve aileyi TEM otoyolunda bırakan otobüsün şoförü Ufuk Alkan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin hakimliğe sevk edilen sürücü Soner Kurt ve otobüs şoförü Ufuk Alkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.