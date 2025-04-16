Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Ankara'da Aile Kavgası Polisi Harekete Geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga sırasında bir kişi havaya ateş açtı, olay polisin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Başkentte aile kavgası polisi alarma geçirdi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga sıcak anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde iki aile arasında kadınların da karıştığı bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın büyümesi üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi sırasında bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.