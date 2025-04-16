Ankara'da Aile Kavgası Polisi Harekete Geçirdi

Başkentte aile kavgası polisi alarma geçirdi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga sıcak anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde iki aile arasında kadınların da karıştığı bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın büyümesi üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi sırasında bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.