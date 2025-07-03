Ankara'da Aile İçi Tartışma Sonrası Araçla İnsana Çarpma Olayı

Ankara'da Aile İçi Tartışma Sonrası Araçla İnsana Çarpma Olayı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, eşiyle tartışan bir adam, sinirle aracını eşinin kız kardeşi ve kocasının üzerine sürmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Gözaltına alınan C.Y. tutuklandı.

Ankara'da tartıştığı eşi, eşinin kız kardeşi ve onun kocasının üzerine arabayı sürerek 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Olay, 30 Haziran günü Mamak'ta meydana geldi. İddialara göre, eşiyle tartışan C.Y., bir süre sonra eşinin bulunduğu yere tekrar döndü. Eşinin yakınları tarafından içeriye alınmayan C.Y., duruma sinirlenerek aracını kendisine engel olmaya çalışan kişilerin üzerine sürdü. Aracın altında kalan C.Y.'nin baldızı ağır yaralanırken, eşi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Gözaltına alınan C.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.Y.'nin kullandığı aracın pedallarını karıştırdığı ve yanlışlıkla gaza bastığı ileri sürüldü.

"Özellikle çocukların önünde olması üzücü"

Ailenin komşusı Mine İrgun, "Bildiğim kadarıyla eşler arasında tartışma çıkmış. Aralarında husumet olduğunu söylediler. Adam içeriye girmeye çalışmış ama kadının ailesi izin vermemiş. O da bu duruma sinirlenmiş. Üzerinden geçtiği kadının durumu ağırmış ama daha iyiye gidiyormuş. Kamera kayıtlarını izledim. Çok zor ve acı bir durum. Özellikle çocukların önünde olması üzücü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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