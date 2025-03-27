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Ankara'da Adliye Önünde İki Aile Arasında Kavga

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Ankara'nın Haymana ilçesinde, husumetli iki aile adliye önünde birbirine girdi. Kavga, jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da adliye önünde kavga: İki aile birbirine girdi

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile, adliye çıkışında birbirine girdi. Haymana Adliyesi'nde görülen davanın ardından adliye önünde karşılaşan taraflar, tekme-tokat kavga etti.

Yenimahalle Ankara Caddesi üzerinde yaşanan olayda, taraflar birbirine tekme - tokat saldırmaya başladı.Bu esnada adliyede görev için bulunan jandarma ekipleri kavgayı ayırmakta zorlandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan olayda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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