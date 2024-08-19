Ankara'da 73 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ankara'da 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan aranan ve hakkında 73 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmada birden fazla 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan arandığı ve hakkında 73 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen E.B., Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyon sonucunda Keçiören ilçesinde yakalandı. E.B., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ANKARA