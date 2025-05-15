Ankara'da 52 özel gereksinimli genç ettikleri yeminle bir günlüğüne asker oldu

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığında bir araya gelen down sendromlu ve bedensel engelli 52 birey, 10 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen temsili yemin töreniyle bir günlüğüne asker oldu.

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir araya gelen down sendromlu ve bedensel engelli 52 genç, Ankara İl Jandarma Komutanlığında icra edilen temsili yemin töreniyle bir günlüğüne asker oldu. Ettikleri yeminin ardından terhis belgelerini komutanlarından teslim alan engelli jandarma erleri, mutluluklarını kendileriyle gurur duyan aileleriyle paylaştı. Renkli görüntülere de sahne olan törende engelli askerler silah arkadaşıyla birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Törende konuşma yapan Jandarma Maliye Binbaşı Murat Çam, engelli askerlere hitap ederek, "Türk Milletinin kahraman evlatları, sevgili Mehmetçikler. Biraz sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce Türk milletinin sembolü olan şanlı Türk bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınız ile omuz omuzu vererek, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canınızı feda eyleyeceğinize namus ve şerefiniz üzerine yemin edeceksiniz" dedi.

"Türk Milleti, tarihin her döneminde vatan sevgisini en kutsal değer olarak bilmiştir"

Askerliğin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Binbaşı Çam, "Türk Milleti, tarihin her döneminde vatan sevgisini en kutsal değer olarak bilmiştir. Dinimizde vatan uğruna ölenler en yüksek mertebe olan şehitlikle onurlandırılmıştır. Anne ve babalarımız, kınalı kuzularını milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı saflarına bir bayram coşkusu içinde uğurlamıştır. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk evladı bunun haklı gurunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır" diye konuştu.

"Devletimizin bu uygulamasından çok memnunuz"

Yaşadıkları mutluluğu dile getiren engelli jandarma erlerinin aileleri şöyle konuştu:

Erdoğan Taner: "Çok iyi şeyler hissediyoruz. Devletimizin bu uygulamasından çok memnunuz. Jandarma Genel Komutanlığımız bu programla gençlerimizi sevindirdi. Duygulandık, gözlerimiz yaşardı. Erken uyandık, sabah burada olmamız gerekiyordu. Oğlum da asker olmayı çok istiyordu, tekrarlıyordu sürekli. Bugüne nasip oldu."

Gülay Erkanoğlu: "Çok gururlu ve mutluyum. Böyle bir imkanı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Oğlumla hep gurur duyuyordum. Şimdi asker oldu, artık daha fazla gurur duyuyorum. Güne heyecanla başladık. Akşam askerimizin üniformasını ütülemiştik. Kendisini hazırladık. Buraya geldiğimizde çok güzel karşılandık. Oğlum da çok mutlu oldu."

Program, konuşmaların ve yemin töreninin ardından jandarma dedektör köpek ve mehteran ekibinin gösterileriyle devam etti. Yemekhanede öğle yemeği yiyen engelli askerler, daha sonra komutanlarıyla ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.