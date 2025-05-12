Ankara'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Ankara'da 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi 78. Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA