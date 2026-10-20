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Ankara'da 42 şüpheliye uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 40 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ticareti ve kullanımını özendirme soruşturmasında 42 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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