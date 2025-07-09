Ankara'da 400 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı

Ankara'da 400 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın şüphelisi S.V., Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı olayının şüphelisi, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.V.'nin yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama izni ile S.V.'nin tespit edilen evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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