Ankara'da 4 Köpek Kediyi Saldırıya Uğrattı

Ankara'nın Sincan ilçesinde taş üzerinde sabit duran bir kediye 4 köpek birden saldırdı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesinde bulunan 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman binasının önünde, taş üzerinde sabit duran kedi, 4 köpeğin hedefi oldu. Ardından köpekler, bir anda kediye saldırdı. Çevreden vatandaşların ses etmesiyle köpekler kaçtı ve sonrasında bir vatandaş kediyle ilgilenmek için yanına gitti.

O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA