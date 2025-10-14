Haberler

Ankara'da 4 Köpek Kediyi Saldırıya Uğrattı

Ankara'da 4 Köpek Kediyi Saldırıya Uğrattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan ilçesinde bir apartmanın önünde, sabit duran bir kediye 4 köpek saldırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde taş üzerinde sabit duran bir kediye 4 köpek birden saldırdı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesinde bulunan 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman binasının önünde, taş üzerinde sabit duran kedi, 4 köpeğin hedefi oldu. Ardından köpekler, bir anda kediye saldırdı. Çevreden vatandaşların ses etmesiyle köpekler kaçtı ve sonrasında bir vatandaş kediyle ilgilenmek için yanına gitti.

O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Icardi geleceği hakkındaki son kararını verdi

Geleceği hakkındaki son kararını verdi
Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.