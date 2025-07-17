Ankara'da 4 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da 4 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Yenimahalle ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda bir kişi dumandan etkilendi ve yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 1 kişi dumandan etkilenirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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